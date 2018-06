Hillary diz temer 'ressovietização' da Europa

Segundo a chanceler norte-americana, estaria em andamento um esforço de governos opressores para "ressovietizar" a região, dirigindo-se especificamente à Rússia.

"Não está sendo chamado desse jeito. Vai ser chamado de união aduaneira, de União Eurasiática ou qualquer coisa assim", disse ela sobre os esforços promovidos por Moscou por uma maior integração regional. "Mas não devemos nos enganar. Nós sabemos qual é o objetivo e vamos pensar em meios efetivos de freá-lo ou impedi-lo."

Hillary está na Irlanda para um encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov. Eles devem se reunir ainda nesta quinta-feira com o enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) à Síria, Lakhdar Brahimi, para discutir meios de dar novo impulso aos esforços diplomáticos para tentar pôr fim à guerra civil no país. As informações são da Associated Press.