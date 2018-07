Hillary e Geithner são prováveis baixas A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, deixará seu cargo assim que seja assegurada a transição a seu sucessor, depois da posse do presidente Barack Obama, em 21 de janeiro, Os nomes do ex-candidato democrata à presidência John Kerry e da embaixadora dos EUA na ONU, Susan Rice, aparecem como os dos possíveis sucessores de Hillary. O secretário do Tesouro, Timothy Geithner, também não fará parte do novo governo. Ele já manifestou publicamente sua vontade de deixar o cargo, em parte por causa do desgaste acumulado durante o trabalho de recuperação econômica dos EUA após a crise de 2008. / EFE