Hillary e Gore visitarão a Flórida no último dia de registro de eleitores

MIAMI, EUA - A candidata democrata à presidência nos EUA, Hillary Clinton, deve visitar Miami na terça-feira, 11, junto com o ex-vice-presidente Al Gore, dia em que vence o prazo de inscrição de eleitores no Estado da Flórida.

Hillary, que enfrentou no domingo o candidato republicano Donald Trump no segundo debate presidencial, impulsionará em uma universidade de Miami a inscrição de eleitores em um Estado crucial para as eleições gerais de 8 de novembro. No domingo, o Partido Democrata demandou em uma Corte federal ao governo da Flórida que não estenda o prazo para este processo.

O Partido havia pedido anteriormente ao governador Rick Scott estender pelo menos por uma semana o processo devido à passagem, a partir da quinta-feira, do furacão Matthew pela costa do sudeste da Flórida. No entanto, o governador Scott afirmou que não ampliaria o prazo ao considerar que os eleitores tinham tido tempo "suficiente".

O furacão Matthew, que deixou 20 mortos no sudeste dos EUA, também frustrou uma visita prevista pelo presidente de EUA, Barack Obama, para quarta-feira passada com o mesmo propósito de aumentar o número de eleitores.

A campanha democrata lembrou nesta segunda aos que queiram se inscrever que é preciso revelar somente o nome, o endereço, data de nascimento e número de licença de dirigir ou do seguro social.

Até agosto, mais de 12,5 milhões de moradores estavam registrados, entre eles mais de 4,7 milhões de democratas, 4,4 milhões de republicanos e 3,2 milhões de seguidores de partidos menores, segundo dados oficiais. / EFE