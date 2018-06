Hillary e Sanders estão empatados entre democratas, diz pesquisa

NOVA YORK - Os principais concorrentes tanto no Partido Democrata quanto no Republicano na corrida para se tornar candidato a presidente dos Estados Unidos têm aproximadamente o mesmo índice de apoio entre os integrantes dos seus respectivos partidos, de acordo com um levantamento da Reuters/Ipsos divulgado nesta terça-feira.

Os resultados indicam que a corrida para ter o nome na cédula eleitoral na votação do dia 8 de novembro está ficando mais apertada, no momento em que os pré-candidatos se preparam para a próxima prévia estadual, em Nova York, na semana que vem.

Na briga entre os democratas, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e o senador Bernie Sanders, de Vermont, têm cada um 48% de apoio, segundo as respostas de 719 democratas ouvidos entre 8 e 12 de abril. Os dois têm ficado frequentemente empatados desde fevereiro.

Na disputa republicana, Donald Trump, empresário celebridade do setor imobiliário, obteve 41% de apoio contra 35% do senador Ted Cruz, do Texas, de acordo com as respostas de 598 republicanos. A diferença está dentro da margem de erro da pesquisa.

O apoio a Cruz tem aumentado nas últimas semanas, fazendo dele o primeiro candidato a rivalizar com Trump em popularidade entre os republicanos desde o cirurgião Ben Carson em novembro. / REUTERS