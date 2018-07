Hillary elogia mulheres sauditas que desafiam lei A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, qualificou de "corajosas" as mulheres sauditas que, afrontando as leis de seu país, decidem dirigir automóveis. O comentário, porém, veio depois de a número 1 da diplomacia americana ter sido criticada por seu silêncio diante do protesto feminino, que já dura algumas semanas. Hillary afirma que a defesa dos direitos das mulheres é uma de suas "prioridades".