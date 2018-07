Hillary faz visita não anunciada a Trípoli

TRÍPOLI - A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, voou para Trípoli nesta terça-feira para uma visita não anunciada. A viagem é feita no momento em que os novos líderes do país ainda enfrentam os últimos focos de resistência de combatentes partidários do ex-líder Muamar Kadafi.

É a primeira visita de um membro do gabinete dos Estados Unidos à Líbia desde 2008, quando o país queria forjar uma nova relação com Kadafi. Hillary busca agora fortalecer os laços com as novas lideranças e promover a transição da Líbia para a democracia.

Em meio a um forte aparato de segurança, a chefe da diplomacia dos EUA deve se encontrar com o presidente do Conselho Nacional de Transição (CNT), Mustafa Abdel Jalil, com o primeiro-ministro interino, Mahmoud Jibril , bem como com Ali Tarhuni, ministro do Petróleo e das Finanças.

Ela também vai anunciar a criação de programas de ajuda para tratar combatentes feridos e para intercambio de estudantes, além de investimentos para encontrar e destruir o armamento de Kadafi.