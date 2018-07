Hillary: filme que desencadeou protestos é 'repugnante'

Apesar das críticas ásperas ao filme, Hillary disse que o governo norte-americano não interferirá na liberdade de expressão de seus cidadãos, por mais duvidoso que seja o gosto das opiniões retratadas.

Ainda segundo ela, o filme não pode ser usado como justificativa para episódios de violência ou para ataques a representações diplomáticas dos EUA no exterior.

Hillary disse que Washington está monitorando com atenção os protestos no Iêmen e em outras partes do mundo e pediu aos países onde forem registradas manifestações que impeçam a ocorrência de episódios de violência. As informações são da Associated Press.