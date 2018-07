Hillary: forças de Kadafi usam o estupro como 'arma' A secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, afirmou hoje que as forças do líder líbio Muamar Kadafi têm usado o estupro e a violência contra as mulheres como "armas de guerra". Hillary disse que os Estados Unidos estão "profundamente preocupados" por relatos de estupro em larga escala na Líbia.