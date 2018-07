Hillary lidera pesquisas em Iowa para 2016 A apuração ainda nem terminou e o instituto PPP divulgou a primeira pesquisa sobre as primárias democratas para 2016. Em Iowa, Estado que abre as prévias, Hillary Clinton lidera com 58% das intenções de voto. Em segundo vem o vice-presidente Joe Biden, com 17%. Outros políticos citados são Andrew Cuomo, governador de Nova York (6%), e Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts (3%).