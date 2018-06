Hillary pede cooperação do Golfo Pérsico para conter Irã

Em uma conferência na Arábia Saudita, ela informou que os EUA e os governos da região compartilham preocupações sobre a atividade nuclear e a interferência nos assuntos dos países árabes por parte do Irã. A secretária declarou ainda que a parceria tem um "enorme potencial" de progredir no que se refere aos interesses comuns.

Hillary acrescentou que o compromisso dos EUA com o Golfo Pérsico é "sólido e inacabável." Ela se reuniu ontem por cerca de duas horas com o rei saudita Abdullah para discutir questões que variam desde a estabilidade do mercado de petróleo até a pressão para acabar com o regime de violência de Bashar Assad.

No domingo, a secretária de Estado norte-americana participará de uma conferência do grupo dos 60 países Amigos do Povo Sírio, incluindo o Brasil, onde discutirá a situação da oposição síria. As informações são da Associated Press.