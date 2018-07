Hillary pede democracia em Mianmar e no mundo árabe A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, está pedindo à Indonésia que promova a democracia em Mianmar e nos países do Oriente Médio e do norte da África no auge da revolta popular. Ela afirmou que sua bem-sucedida transição da ditadura e seu status de uma vibrante democracia de maioria muçulmana a tornam um modelo ideal para Mianmar e o mundo árabe.