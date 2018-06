Hillary pede diálogo 'transparente' para superar crise A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, pediu ontem a todas as partes no Egito que iniciem um diálogo "transparente", que seria fundamental para encontrar uma solução para a crise política no país. "Os distúrbios que ocorrem atualmente demonstram a necessidade urgente de um diálogo, que deve acontecer nos dois sentidos", disse Hillary após reunião de chanceleres dos países da Otan, em Bruxelas. "Pedimos a todas as partes no Egito que encontrem uma solução para suas divergências por meio de um diálogo democrático, justo e transparente. E pedimos aos dirigentes egípcios a garantia de que os resultados cumpram com a promessa democrática da revolução para todos os cidadãos."