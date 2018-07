Hillary pede transferência de poder aos civis A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, pediu ontem uma "total transferência de poder" para os civis eleitos no Egito. "Não pode haver um retrocesso na transição democrática propiciada pelo povo egípcio", afirmou Hillary. As declarações foram feitas imediatamente após a decisão da Suprema Corte do país de dissolver o Parlamento. Hillary também felicitou o Egito pela "histórica" eleição presidencial e afirmou que os EUA estão dispostos a trabalhar com o novo governo. "Esperamos trabalhar com o governo do Egito eleito democraticamente", disse. "Os EUA estarão ao lado do povo egípcio enquanto ele caminha para alcançar o objetivo da revolta do ano passado e tenta construir uma democracia que reflita seus valores, respeite os direitos humanos e cumpra com suas aspirações de dignidade." / AP