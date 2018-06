Hillary promete ampliar apoio à Turquia em visita Em visita a Istambul, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, concordou ontem em acelerar preparativos com a Turquia para a eventual queda do regime de Bashar Assad. Segundo Hillary, um dos pontos "analisados" com autoridades turcas foi a criação de zonas de exclusão aérea na Síria, apesar da resistência dos EUA à ideia. Ela também anunciou a criação de uma equipe binacional para cuidar de temas como o fluxo de refugiados sírios. /REUTERS