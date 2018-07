Hillary: Rússia envia 'helicópteros de ataque' à Síria

A declaração partiu da secretária de Estado, Hillary Clinton. Ela disse que os EUA estão "preocupados com as informações mais recentes, de que helicópteros de ataque estão a caminho da Rússia à Síria". Hillary disse que isso "escalará dramaticamente o conflito". Embora a declaração de Hillary tenha criticado a venda dos helicópteros russos à Síria, os EUA estão comprando no momento helicópteros militares da mesma empresa, a Rosoboronexport, um conglomerado russo de armamentos, para equipar forças militares do Afeganistão.

Um pouco após as declarações de Hillary, o Pentágono teve que justificar suas compras na Rosoboronexport. "Nós não estamos comprando helicópteros para o regime sírio. Nós estamos comprando helicópteros em apoio à Força Aérea do Afeganistão", disse o secretário de imprensa do Departamento de Defesa, George Little. Ele também fez as declarações após críticas de alguns políticos norte-americanos, como do senador John Cornyn.

Os EUA planejam comprar 21 helicópteros Mi-17 da Rosoboronexport até 2016. O contrato dos EUA com o conglomerado russo totaliza US$ 375 milhões, com a opção de uma compra adicional de aeronaves no valor de US$ 550 milhões. O Mi-17 geralmente é usado em missões de transportes de soldados.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.