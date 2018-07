Hillary sai em defesa do casamento entre gays A ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton - cotada para ser a candidata democrata na eleição presidencial de 2016 - saiu em defesa do direito de pessoas do mesmo sexo se casarem em todo o território americano. Em um vídeo do grupo Human Rights Campaing divulgado ontem, Hillary disse apoiar o casamento gay "pessoalmente e como uma questão de política pública e lei". "Homossexuais, bissexuais e transexuais são nossos colegas, professores, soldados, amigos, parentes e cidadãos plenos", disse.