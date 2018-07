Hillary vai à Líbia, anuncia ajuda e diz torcer pela morte de Kadafi

AP

TRÍPOLI - A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, desembarcou ontem na Líbia com uma oferta de US$ 11 milhões em ajuda para o Conselho Nacional de Transição (CNT), no poder desde a tomada de Trípoli, em agosto, e reconheceu publicamente que a Casa Branca gostaria de ver o ex-ditador Muamar Kadafi morto.

"Esperamos que ele (Kadafi) seja logo capturado ou morto para que vocês não tenham mais o que temer", afirmou Hillary. Foi a primeira vez que um funcionário do governo americano admitiu que os EUA esperam a morte do ditador foragido. Até então, as declarações falavam em "trazer Kadafi à Justiça".

Mais tarde, em um encontro com líderes do CNT, Hillary disse que o objetivo mais importante dos EUA agora é "garantir que Kadafi e seu regime sejam impedidos de perturbar a nova Líbia". "Faremos o que for possível para evitar que ele (Kadafi) cause problemas", disse, acrescentando que a Otan continuará lutando na Líbia "enquanto a ameaça existir". Confrontos em Sirte e Bani Walid ainda impedem que os revolucionários declarem vitória.

A ajuda oferecida eleva para US$ 135 milhões a assistência dada pelos EUA à revolução líbia. O dinheiro adicional seria utilizado para o tratamento médico de combatentes, mas, principalmente, para tentar recuperar o armamento deixado para trás por kadafistas, que muitos temem poder cair nas mãos de terroristas.

"Agora, a parte mais difícil começa", disse Hillary em um encontro com o líder do CNT, Mahmoud Jibril, referindo-se ao processo eleitoral. Na tentativa de acalmar os ânimos de ex-funcionários e de grupos que apoiavam Kadafi, a secretária de Estado dos EUA reafirmou a importância de incluir "todas as facções" da sociedade em um futuro governo democrático. "Todas as milícias devem entender a vantagem de se unir ao novo governo".