Hillary vai participar de encontro sobre a Síria

A confirmação veio depois de a França, que será anfitriã do terceiro encontro do grupo "Amigos da Síria", anunciar que a Rússia recusou convite para participar da reunião.

O grupo, que reúne mais de 60 países, tem como objetivo coordenar os esforços das nações ocidentais e árabes para conter a violência na Síria.

O encontro em Paris ocorrerá menos de uma semana depois de uma reunião em Genebra endossar um plano preliminar para a transição política na Síria, que há 16 meses convive com ferozes combates entre tropas do governo e grupos de oposição. A onda de violência no país já deixou mais de 16,5 mil mortos, segundo os números mais recentes do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres.

Os rebeldes sírios lutam pela deposição do presidente Bashar Assad, cuja família controla o país há mais de quatro décadas. A Rússia, o principal aliado e fornecedor de armas da Síria, é contrária ao afastamento de Assad. As informações são da Dow Jones.