Hillary vence em Iowa com resultado mais apertado da história do caucus

WASHINGTON - A ex-secretária de Estado Hillary Clinton venceu o senador Bernie Sanders no caucus do Partido Democrata em Iowa com o resultado mais equilibrado da história dessa disputa, que abre a corrida pela candidatura da legenda às eleições para a presidência dos Estados Unidos, que ocorrerão em novembro.

Contabilizados os resultados de todos os distritos eleitorais, Hillary obteve 49,9% da preferência dos afiliados participantes, contra 49,6% de Sanders.

A também ex-primeira-dama e senadora por Nova York tornou-se a primeira mulher a ganhar o caucus democrata em Iowa. Em 2008, quando participou dele pela primeira vez e era considerada favorita, ela ficou em terceiro lugar, e a disputa foi vencida pelo então senador Barack Obama.

Por sua vez, Sanders confirmou com este resultado que sua campanha representa um sério risco para a pretensão presidencial de Hillary, o que era difícil de esperar para a maioria dos analistas políticos do país há poucos meses.

"Estou tão emocionada de vir a New Hampshire após ganhar em Iowa", disse hoje Hillary ao início de um evento na cidade de Nashua, em New Hampshire, no qual a governadora do estado, a também democrata Maggie Hassan, a apresentou como "a primeira mulher a ganhar na história do caucus de Iowa".

A campanha de Sanders ainda não reconheceu a vitória de Hillary, e o candidato já está em New Hampshire, estado vizinho a Vermont, pelo qual é senador, e por isso muitos analistas o consideram como grande favorito a vencer as primárias do dia 9.

Os americanos foram dormir na noite de ontem sem conhecer quem tinha ganhado o caucus - uma complexa fórmula de eleição por assembleia popular - de Iowa pelo Partido Democrata. No começo da manhã, a campanha de Hillary antecipou que a candidata tinha obtido uma "apertada vitória" sobre Bernie Sanders.

"Após ter analisado a fundo os resultados, não há incerteza, a ex-secretária de Estado Clinton ganhou com clareza mais delegados" (nesta votação do que Sanders), declarou o diretor da campanha eleitoral, Matt Paul, segundo o principal jornal do Estado, o Des Moines Register.

No caucus de Iowa, o número de delegados que cada candidato obtém para a Convenção do Partido Democrata, que será realizada de 25 a 28 de julho, é proporcional aos votos. Estima-se, por enquanto, que Hillary tenha conseguido 22 delegados, e Sanders, 21, dos 44 em disputa.

Em um distrito eleitoral do caucus democrata, um delegado foi escolhido por um sorteio. Isso aconteceu no distrito 2-4 em Ames, onde partidários do candidato Bernie Sanders e Hillary Clinton disputaram os resultados após 60 participantes da prévia aparentemente deixarem o processo.

Como resultado, Clinton foi premiada com um delegado adicional, levando cinco dos oito delegados, enquanto Sanders recebeu três. As imagens dos sorteios por moeda foram para as redes sociais. / EFE