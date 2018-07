Hillary visita Baku e diz estar preocupada pela crescente tensão com a Armênia A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton (foto), manifestou ontem sua preocupação pela crescente tensão na fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão, que disputam a soberania sobre o enclave de Nagorno-Karabakh. Em uma breve visita a Baku, capital do Azerbaijão, Hillary pediu respeito aos direitos humanos e exortou as duas partes a acatarem o cessar-fogo firmado em 1994 por armênios e azerbaijanos, que se enfrentavam desde 1988.