Hillary visita Mianmar e pede reformas

Hillary disse que os EUA podem tomar medidas, caso o regime avance na retirada de restrições. Ela disse que os EUA defendem o fim da violência do Exército, a libertação dos presos políticos ainda existentes e o rompimento de laços do país com a Coreia do Norte.

O presidente de Mianmar, Thein Sein, qualificou a visita como um "marco histórico", que poderia levar "ao aumento nas relações e à cooperação". A visita é a primeira em meio século de um secretário de Estado dos EUA a Mianmar e é vista como um teste de quão genuíno é o comprometimento do país com reformas e para encorajar elementos dentro do governo que apoiam reformas democráticas.

O novo governo tomou o poder em Mianmar após eleições no fim de 2010 consideradas fraudadas pelo Ocidente, com soldados e militares da reserva conseguindo quase todos os postos importantes. Mas desde então Mianmar libertou centenas de presos políticos, reduziu restrições à internet, à imprensa e aos sindicatos, além de legalizar partidos políticos outrora ilegais, como o da Nobel da paz Aung Sang Suu Kyi. Na sexta-feira, Hillary deve se encontrar com Suu Kyi na casa dela, onde a ativista está em prisão domiciliar há anos. As informações são da Dow Jones.