Historiadora encontra menção de Jesus a esposa em papiro

Karen cita um diálogo contido no texto no qual Jesus diz claramente "minha esposa" e a identifica como Maria. A professora disse que a menção integra uma escritura copta e é uma cópia de um evangelho provavelmente escrito em grego no século 2º.

Segundo ela, a escritura não prova que Jesus era casado, mas conflita com preceitos da Igreja Católica com relação à família e ao casamento. No texto em questão, discípulos questionam a presença de Maria entre eles e Jesus a defende: "Ela pode ser minha discípula". As informações são da Associated Press.