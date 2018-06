Histórico mostra ocultação de doenças Apenas uma gripe. Com essas palavras, na última semana de 1974, a Casa Rosada – o palácio presidencial argentino – explicava o estado de saúde do então presidente Juan Domingo Perón. A realidade era que o caudilho de 78 anos tinha problemas mais graves do que uma coriza. Com graves complicações cardíacas, ele morreu no dia 1.º de julho.