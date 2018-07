Holanda inicia eleição nacional com disputa acirrada

A disputa entre os dois candidato se estreitou dramaticamente, com o Partido Liberal de centro-direita de Rutte agora com uma cadeira a mais no Parlamento do que o Partido Trabalhista, de acordo com duas pesquisas divulgadas hoje.

Em um debate televisivo na noite de ontem com 11 candidatos principais, Rutte e Samsom estabeleceram suas diferenças sobre a Europa e cortes de gastos públicos, mas abstiveram-se de ataques definitivos contra as políticas do outro, em meio a expectativas de que eles comandem, em conjunto, o novo governo de coalizão.

"Tudo depende sobre se eles podem confiar um no outro. Eles não devem usar todos os truques", disse Marcel Boogers, um cientista político da Universidade de Tilburg. "Se for esse o caso, eles podem chegar a um terreno comum e avançar juntos."

O Partido Socialista e o Partido da Liberdade holandês (PVV), vistos como mais radicais, perderam terreno na disputa para as eleições nas recentes semanas. Os socialistas devem ficar em terceiro lugar, após lideraram inicialmente a corrida, e o PVV deverá conquistar o quarto lugar.

A Holanda é um dos membros mais ricos da zona do euro e um contribuinte importante para os pacotes de resgate para a Grécia, Portugal e Espanha. Rutte tem sido um defensor da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, exigindo que os países do sul da Europa implementem cortes orçamentários rigorosos e reformas econômicas em troca de ajuda financeira.

As urnas ficarão abertas até 16h (de Brasília) e os primeiros resultados não oficiais são esperados logo após o fechamento dos postos de votação. Os resultados oficiais deverão ser anunciados na segunda-feira, embora uma cenário claro possa só emergir na manhã de terça-feira, quando os escritórios eleitorais submeterem os resultados à agência nacional de notícias holandesa.

Cerca de 12 milhões de eleitores são elegíveis para votação de hoje, mas muito continuam indecisos.As eleições foram convocadas após o colapso do governo em abril sobre as negociações de um pacote de medidas de austeridade necessário para cumprir as metas de déficit da União Europeia. As informações são da Dow Jones.