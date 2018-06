Holanda tem a comida mais abundante e saudável do mundo, diz ONG A Holanda superou França e Suíça e foi considerado o país com a comida mais nutritiva, abundante e saudável do mundo, ao passo que os EUA e o Japão não ficaram nem entre os 20 melhores, de acordo com um novo ranking divulgado na terça-feira pela organização humanitária britânica Oxfam.