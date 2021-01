Holanda tem terceira noite de destruição em protestos contra toque de recolher

Várias cidades da Holanda tiveram cenas de destruição nessa segunda-feira, 25, pela terceira noite consecutiva após a imposição, no fim de semana, de um toque de recolher para conter a pandemia do novo coronavírus.

A tropa de choque da polícia, que recorreu ao uso de jatos d'água, entrou em confronto com grupos de manifestantes na cidade portuária de Roterdã, assim como na pequena cidade de Geleen (sul), perto de Maastricht, reportaram a polícia e meios de comunicação.

Alguns informes mostravam a polícia perseguindo arruaceiros em Haia e Bolduque (sul).

Mais de 180 pessoas foram detidas durante os protestos.

A polícia de Geleen tinha informado anteriormente em um tuíte: "há um confronto entre a polícia, a tropa de choque e jovens arruaceiros que estão jogando fogos de artifício".

Em Roterdã, a polícia usou um jato d'água para dispersar os manifestantes, segundo a NOS.

O prefeito da cidade, Ahmed Aboutaleb, publicou um decreto de emergência no qual ampliou os poderes da polícia para fazer detenções.

"Foram realizadas detenções por parte da tropa de choque", informou em um tuíte a Prefeitura de Roterdã, no qual pediu à população para deixar a região.

Em imagens publicadas nas redes sociais, um grupo de arruaceiros aparece saqueando uma loja em Bolduque e um fotojornalista foi agredido com um tijolo na cabeça em Harlem, vítima de uma multidão enfurecida que o perseguiu.

Em Haia, a tropa de choque também entrou em confronto com os manifestantes e fez detenções, embora não tenha sido informado o número exato.

Os incidentes desta noite se seguem aos da véspera, quando foram registrados distúrbios em Amsterdã, Eindhoven, Haia, Breda, Arnhem, Tilbourg, Enschede, Appeldoorn, Venlo e Ruremond.

No domingo, a polícia deteve 250 pessoas após usar jatos d'água e gás lacrimogêneo para dispersar protestos em Amsterdã, Eindhoven e outras cidades, segundo a imprensa local.

Na noite desta segunda-feira, prefeitos de várias cidades anunciaram que vão adotar medidas de emergência para tentar evitar novos distúrbios.

No sábado entrou em vigor na Holanda o primeiro toque de recolher (das 21h às 4h30) no país desde a Segunda Guerra Mundial, no âmbito da luta contra a pandemia de covid-19 e ficará em vigor até pelo menos 9 de fevereiro.