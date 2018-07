Holanda:proposta de alavancar EFSF via BCE está descartada Uma proposta da França para multiplicar o poder de fogo do fundo de resgate da zona do euro, a Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, na sigla em inglês), por meio da transformação da instituição em um banco que poderia obter empréstimos do Banco Central Europeu (BCE) está descartada, afirmou o ministro de Finanças da Holanda, Jan Kees De Jager.