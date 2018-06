Hollande anuncia fim de relacionamento com Valérie Trierwiler

PARIS - O presidente da França, François Hollande, anunciou neste sábado, 25, o fim da relação com sua companheira de sete anos e primeira-dama francesa, Valérie Trierwiler. A separação foi anunciada duas semanas depois de uma revista de fofocas do país ter afirmado que o chefe de Estado francês mantinha um caso amoroso extraconjugal com a atriz Julie Gayet.

"Anuncio que pus fim à vida em comum que compartilhava com Valérie Trierweiler", declarou o líder, ressaltando que não falava como presidente, mas "a título pessoal", sobre um assunto que afeta somente sua "vida privada".

A expectativa sobre o anúncio de Hollande foi grande desde a manhã, quando a imprensa francesa começou a publicar informações sobre a possibilidade de separação. Durante todo o dia, porém, o Palácio do Eliseu se recusou a comentar o assunto.

De acordo com a edição digital do ‘Journal du Dimanche’, o casal tomou a decisão de se separar durante um almoço, na quinta-feira, em que optaram por "acabar com sua vida conjugal". Eles estavam juntos desde 2007. Fonte: AFP e EFE.