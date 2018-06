Hollande anuncia reunião internacional sobre Iraque para dia 15

PARIS - O presidente da França, François Hollande, anunciou nesta terça-feira, 9, que uma conferência internacional sobre a situação no Iraque com o avanço do Estado Islâmico (EI) será realizada no dia 15, informou um comunicado da presidência. Hollande viajará para o Iraque na sexta-feira, acrescentou o Palácio do Eliseu..

"De acordo com as autoridades iraquianas, o presidente da República confirmou a realização em Paris de uma conferência internacional sobre a paz e a segurança no Iraque no dia 15 de setembro. Relacionado a isso, ele visitará o Iraque no dia 12", afirmou o comunicado.

A intenção da visita é demonstrar o apoio do governo francês na "luta eficaz" contra os terroristas do EI, proteção da população civil e restabelecimento do estado de direito. Segundo a presidência francesa, a conferência "reunirá os parceiros internacionais e regionais que apostam nesse objetivo e contribuam para a sua realização".

O presidente do Iraque, Fuad Masum, deverá abrir a conferência ao lado de Hollande.

Nos EUA, o presidente Barack Obama fará uma consulta ao Congresso nesta terça sobre como o país combaterá a ameaça do EI. A Casa Branca trabalha para criar um plano que evite obstáculos legais e se sustente durante um prazo mínimo de três anos - tempo estimado pelo Pentágono para completar a campanha contra o grupo extremista. / AFP