Hollande aumenta vantagem sobre Sarkozy, diz pesquisa

O levantamento, realizado pela CSA March 5 e divulgado na noite de terça-feira, mostrou que, se a eleição fosse hoje, 30% dos eleitores escolheriam Hollande, ante 28% que preferem Sarkozy. Desde a última pesquisa da CSA, há duas semanas, Hollande somou dois pontos porcentuais, enquanto o atual presidente ganhou um ponto porcentual.

As intenções de voto para a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, caíram dois pontos porcentuais, para 15%, enquanto o candidato centrista, François Bayrou, ganhou dois pontos porcentuais, chegando a 13%. O candidato da extrema-esquerda, Jean-Luc Melenchon, obteve 10% das intenções de voto. O levantamento ouviu 1.002 eleitores com 18 anos ou mais. As informações são da Dow Jones.