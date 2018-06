Hollande considera 'libertada' parte 'essencial' do território do Mali

PARIS - O presidente da França, François Hollande, afirmou nesta segunda-feira, 11, que "o essencial do território do Mali foi libertado" e que "nenhuma cidade está ocupada pelos grupos terroristas" um mês depois do início da operação francesa no país africano.

Hollande, que recebeu o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, disse no entanto que ainda é preciso prosseguir os trabalhos de restabelecimento da segurança do território porque "ainda há grupos que põem em risco a vida nesse país".

Tropas

A França já analisa, quase um mês depois de lançar a ofensiva no Mali, a retirada de suas tropas. A Organização das Nações Unidas (ONU) deve preparar uma força de paz para assumir o controle no país africano

Com Efe