Hollande deve conversar com Putin sobre Síria

Falando antes do encontro com Putin no Kremlin nesta quinta-feira, Hollande disse à estação de rádio Ekho Moskvy que a posição de Putin sobre a Síria pode determinar quando a paz virá para o país.

A Rússia, defensora mais influente do presidente sírio, Bashar Assad, tem rejeitado todos os planos de acordo envolvendo a partida de Assad. O conflito na Síria já custou mais de 70 mil vidas, segundo a ONU.

Hollande disse nesta quinta-feira que ele está sendo encorajado pelo fato de que a Rússia reconheceu a influência da oposição síria, mas gostaria de ver o país de Putin apoiando as negociações sobre a transição política. As informações são da Associated Press.