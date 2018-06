Hollande deve ser questionado sobre caso em entrevista

A companheira do presidente, a jornalista Valerie Trierweiler, está hospitalizada desde sexta-feira, quando as imagens foram publicadas.

Vinte anos atrás o mesmo fotógrafo, Sebastien Valiela, agitou o cenário político francês com imagens que revelaram a família secreta do então presidente François Mitterrand, mostrando o líder socialista saindo de um restaurante com uma filha que ele nunca reconheceu.

A revelação do suposto caso de Hollande põe em questão se uma complexa vida pessoal pode ser privada para alguém que anda 24 horas com guarda-costas e levanta questões sobre o papel da primeira-dama na França. Trierweiler é a primeira pessoa a ocupar o posto sem ser casada com o presidente.

François Rebsamen, socialista que integra o Legislativo e se considera amigo de Hollande, disse que as revelações mostram que a ideia de primeira-dama é obsoleta.

"O próprio François Hollande disse num ocasião que uma pessoa é eleita e que ela pode viver sozinha, pode ser solteira, pode viver com outro homem ou mulher. Isso não é da conta de ninguém e não tem importância", declarou ele à rádio RTL nesta terça-feira.

Hollande, que nunca se casou e tem quatro filhos de uma relacionamento anterior com a também política Ségolène Royal, foi eleito como o "senhor normal", em reação a seu antecessor, Nicolas Sarkozy.

O analista político francês Dominique Moisi disse que Hollande, que já era o presidente com o mais baixo índice de popularidade da história moderna da França, atraiu as atenções para si.

"Ele queria impressionar os franceses com o fato de ser um homem normal, de dignidade, simplicidade e rigor moral", disse ele. "Subitamente, os franceses descobriram que ele é como os outros, mas de uma maneira menos gloriosa, até mesmo ridícula."

O fotógrafo Valiela disse estar surpreso com a falta de segurança para Hollande, cujo governo tem sido repetidamente alvo de ameaças da Al-Qaeda. "Ao ir para um encontro com Julie Gayet, ele estava se arriscando", disse ele à RTL. "Assim que ele entrava no apartamento, os guardas iam embora." Fonte: Associated Press.