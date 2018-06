Hollande diz que crise dos reféns na Argélia acabou

"Fomos informados de que acabou", afirmou ele, em discurso à televisão francesa. "Eu não sei detalhes. Mas eu sei que reféns estão mortos. Eles foram vergonhosamente assassinados." Hollande disse que a crise dos reféns na Argélia cada vez mais justifica a intervenção da França no Mali para impedir o avanço de militantes islâmicos.

Membros da Al-Qaeda do Magreb Islâmico sequestraram dezenas de reféns estrangeiros no campo de gás no sudeste da Argélia na quarta-feira, em um complexo chamado Ain Amenas, em retaliação ao fato de a França enviar tropas de combate em apoio às operações do Mali contra militantes apoiados pela Al-Qaeda. As informações são da Dow Jones.