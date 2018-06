"O Boko Haram é uma grande ameaça para toda a África Ocidental e agora para o centro da África, com laços provados com a AQIM (al Qaeda no Maghreb Islâmico) e outras organizações terroristas", disse Hollande durante encontro de líderes africanos em Paris.

Um amplo plano de troca de informações, ação coordenada e proteção de fronteiras tem que ser colocado em prática imediatamente, disse o presidente francês.