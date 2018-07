Hollande diz que nomeará premiê socialista se eleito

"Sou socialista, sou esquerdista e vou governar com a esquerda, não haverá abertura" a outras forças políticas, afirmou Hollande em entrevista à rádio RMC. "Meu primeiro-ministro será um socialista".

O comentário de Hollande contrasta com a estratégia adotada pelo presidente Nicolas Sarkozy, que, no início de seu mandato, escolheu algumas personalidades próximas da esquerda para ampliar sua base de apoio, num gesto que ele descreveu como "ouverture", a palavra francesa para "abertura". Sarkozy está buscando a reeleição.

A três dias do primeiro turno da eleição francesa, vários ex-ministros nomeados por Sarkozy, incluindo Fadela Amara, fundadora do movimento feminista Ni Putes Ni Soumises, e Marin Hirsch, um ex-ministro das áreas urbanas que serviu como alto comissário de solidariedade até 2010, declararam que votarão em Hollande. As informações são da Dow Jones.