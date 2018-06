Hollande diz que primeira-dama está se recuperando

A história chamou grande atenção no exterior e ofuscou a visita do presidente francês à Holanda, seu primeiro compromisso internacional desde o início do escândalo.

Hollande disse aos jornalistas que a primeira-dama está "melhorando", mas se negou a responder a uma pergunta da Associated Press sobre sua vida pessoal.

O presidente da França nunca se casou, e o caso relatado com a atriz Julie Gayet levou a perguntas sobre se Trierweiler vai ficar no escritório de primeira-dama, cujos custos são financiados pelo Estado. Nem Hollande nem Gayet negaram o affair. Fonte: Associated Press.