Hollande e Aubry decidirão quem enfrentará Sarkozy em 2012

Resultados parciais das primárias do Partido Socialista (PS) na França indicam o deputado François Hollande como provável candidato a presidente no ano que vem contra o conservador Nicolas Sarkozy, que tentará a reeleição. Até as 23h40min de ontem (horário de Paris), Hollande tinha 38,9% dos votos e a secretária-geral do PS, Martine Aubry, 30,6% da preferência popular.

A surpresa ficou com o terceiro lugar: Arnaud Montebourg, deputado da ala mais radical do PS e ativista contra a globalização, aparecia com 17,3% dos votos. Logo após a abertura das urnas ele passou a ser cortejado pelos favoritos, porque pode determinar resultado do segundo turno, que será disputado domingo.

O restante dos votos se dividia entre os outros três pré-candidatos. Ségolène Royal, que perdeu a eleição em 2007 para Sarkozy, tinha apenas 7% dos votos. Em pronunciamento, a ex-mulher de Hollande chorou em público e se disse arrasada.

Confirmando-se os resultados parciais, o segundo turno será disputado pelos dois criadores da semana de trabalho de 35 horas, uma medida paulatinamente abandonada ao longo da década. Hollande é tido como favorito frente ao atual presidente, Nicolas Sarkozy, desde que o ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, envolveu-se em um escândalo em Nova York, acusado de abuso sexual a uma camareira em um hotel, em maio.

Abertas à população - inclusive a simpatizantes da direita -, as prévias do PS mobilizaram 2,6 milhões de eleitores. / COM AP