Hollande e Sarkozy perdem apoio entre eleitores

O levantamento, realizado pela Ipsos nos últimos dias 2 e 3, mostrou que, se o pleito fosse hoje, 29,5% dos eleitores escolheriam o candidato do Partido Socialista, François Hollande, enquanto 25% votariam no atual presidente, Nicolas Sarkozy. Ambos perderam dois pontos porcentuais desde a pesquisa feita pelo mesmo instituto uma semana atrás.

As intenções de voto para a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, subiram 1,5 ponto porcentual, para 17,5%, enquanto o candidato centrista, François Bayrou, ganhou um ponto porcentual e chegou a 12,5%. A pesquisa ouviu 966 pessoas com 18 anos ou mais. As informações são da Dow Jones.