Hollande é vaiado durante homenagem de guerra

O presidente passava pela avenida Champs-Elysées até o monumento do Arco do Triunfo sob um forte sol nesta segunda-feira quando as vaias de pequenos grupos na multidão passaram a ser ouvidas.

Gritos que pediam a renúncia de Hollande foram ecoados. Além disso, alguns manifestantes usavam bonés vermelhos que se tornaram o símbolo do movimento anti-impostos. Dezenas de manifestantes foram detidos pela polícia devido a uma série de infrações que incluía manifestação não autorizada e violência contra a polícia. Fonte: Associated Press.