Hollande fará a primeira visita de um presidente da França a Cuba

A viagem de Hollande ocorre enquanto EUA e Cuba estão engajados em negociações históricas para retomar os laços diplomáticos, o que dará fim a décadas de ruptura entre os dois países. A embaixada norte-americana em Havana e cubana em Washington deverão ser reabertas.

Autoridades da União Europeia e de Cuba também ser reunirão nesta semana, em uma tentativa de normalizar as relações. As conversas, programadas para quarta e quinta-feira em Havana, deverão ter foco em direitos humanos, um tema delicado para Cuba que as autoridades europeias afirmam ser crucial para qualquer acordo.

As negociações entre UE e Cuba - que já foram adiadas duas vezes - estão sendo cuidadosamente observadas como possíveis precursoras para as negociações de Havana com Washington. Fonte: Dow Jones Newswires.