Hollande fará discurso sobre mundo árabe

PARIS - O presidente francês, François Hollande, fará na manhã desta quinta-feria, 15, o discurso de abertura do primeiro fórum internacional Reinvenções do Mundo Árabe, em Paris, informou o Palácio do Eliseu.

A fala está programada para ocorrer às 10 horas, no horário local no Instituto do Mundo Árabe francês, presidido pelo ex-ministro socialista Jack Lang. A intervenção de Hollande não estava prevista na agenda semanal do presidente distribuída pelo Eliseu.

O Instituto do Mundo Árabe, edifício emblemático da capital francesa, colocou em sua fachada a mensagem: "Somos todos Charlie", em francês e em árabe, em homenagem às vítimas do ataque ao jornal Charlie Hebdo, na semana passada. / EFE