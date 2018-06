Hollande foi eleito presidente com 51,62% dos votos

O atual presidente francês, Nicolas Sarkozy, teve o apoio de 48,38% do eleitorado. Com a derrota, Sarkozy tornou-se o 11º líder da zona do euro a perder o poder em meio à crise fiscal da zona do euro.

O ministério informou ainda que 80,44% dos eleitores compareceram às urnas no pleito deste domingo, o que significa que 19,66% se abstiveram de votar.

O governo francês também confirmou hoje que Hollande tomará posse como presidente em 15 de maio. Antes disso, o presidente eleito deverá participar amanhã, ao lado de Sarkozy, de uma cerimônia para marcar o aniversário do fim da 2ª Guerra Mundial na Europa. As informações são da Dow Jones e Associated Press.