Hollande lidera primárias da oposição na França

Com cerca de dois terços dos votos contados, Hollande, ex-líder do Partido Socialista, tinha 39% do votos, à frente de Martine Aubry, a criadora da semana de trabalho de 35 horas do país, com 30%, e de Arnaud Montebourg, que obteve 17%.

A ex-companheira de partido de Hollande, a candidata presidencial derrotada em 2007 Segolene Royale, estava na quarta colocação, com cerca de 7% dos votos. Ela estava, porém, à frente de Manuel Valls, com 5%, segundo o Partido Socialista.

O único não socialista que participou da corrida, Jean-Michel Baylet, do Partido Radical de Esquerda, estava em último, com 1% dos votos. Cerca de 1.322.327 haviam sido contados. Líderes partidários estimam que entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas tenham votado.

Se nenhum candidato conquistar mais de 50% dos votos, os dois primeiros colocados - provavelmente Hollande e Aubry - disputarão um segundo turno no prazo de uma semana para decidir quem enfrentará Nicolas Sarkozy na eleição presidencial de abril do ano que vem.

A votação deste domingo marca a primeira vez em que um partido francês realizou uma primária aberta, no estilo das realizadas nos Estados Unidos - na qual qualquer eleitor que pagar ? 1 e endossar valores da esquerda pode votar para escolher o candidato esquerdista. As informações são da Dow Jones.