Hollande não quer Schäuble na presidência do Eurogrupo O novo presidente da França, Fraçois Hollande, tem fortes reservas contra a possibilidade do ministro de Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, assumir a presidência do grupo de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo), segundo divulgado hoje pela revista alemã Der Spiegel.