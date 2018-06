Hollande pede que franceses sejam 'implacáveis' com o racismo

PARIS - O presidente da França, François Hollande, pediu para que os franceses sejam "implacáveis com o racismo e o antissemitismo" e afirmou que os terroristas mortos nesta sexta-feira "não têm nada a ver" com a religião muçulmana, em discurso à nação.

O sequestro no mercado judeu "Hyper Cacher", no qual quatro pessoas morreram além do sequestrador, segundo disse, é um "ato anti-semita espantoso".

"Nosso país foi atacado três dias seguidos e encarou de frente", disse, em alusão ao atentado de quarta-feira contra o jornal Charlie Hebdo, que causou 12 mortes, ao assassinato de uma policial municipal ontem em Paris e aos dois sequestros desta sexta-feira, que terminaram com quatro reféns mortos e mais três sequestradores.

Após expressar solidariedade às famílias das vítimas e parabenizar as forças de segurança pela "coragem", lembrou que a França "não acabou com as ameaças", por isso pediu vigilância, união e mobilização.

"Reforcei os recursos para proteger os lugares públicos", anunciou o presidente, que disse aos franceses que a união nacional "é a melhor arma contra tudo o que poderia dividir" o país.

Hollande afirmou que os três jihadistas responsáveis pelos atentados "não têm nada a ver com a religião islâmica" e pediu para que não sejam criadas confusões entre os muçulmanos e os fanáticos violentos.

O governante também lembrou que outros chefes de Estado e de governo manifestaram solidariedade e comparecerão à manifestação do próximo domingo em Paris, em repúdio aos ataques, à qual convidou pediu a adesão de todos os franceses. / EFE e REUTERS