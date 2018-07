Hollande pode derrotar Sarkozy no 1º turno, diz pesquisa

A pesquisa mostra que a campanha primária dos socialistas, que se fechou no domingo com a eleição de Hollande como candidato do partido, deu impulso à centro-esquerda. A sondagem também indica que se houver segundo turno em maio deverá ser entre Hollande e Sarkozy.

A pesquisa foi feita pelo Instituto CSA por telefone e entrevistou 1.010 adultos na segunda-feira. Não foi informada a margem de erro.

As informações são da Associated Press.