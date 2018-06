Hollande põe fim à união com primeira-dama O presidente da França, François Hollande, anunciou ontem, o fim de sua relação com a companheira de sete anos e primeira-dama francesa, Valérie Trierwiler. A separação foi anunciada duas semanas depois de uma revista de fofocas do país ter afirmado que o chefe de Estado francês mantinha um caso amoroso extraconjugal com a atriz Julie Gayet.