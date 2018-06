Hollande projeta vitória do PS francês em junho O presidente eleito da França, François Hollande, que toma posse amanhã no Palácio do Eliseu, declarou nesta segunda-feira ao diário Libération esperar que o Partido Socialista (PS) vença as eleições legislativas de 10 e 17 de junho e forme uma maioria "larga, estável e leal" na Assembleia Nacional. Atualmente, o partido de centro-direita União por um Movimento Popular (UMP), controla a câmara baixa francesa, com 317 dos 577 deputados. O PS tem 208 deputados.