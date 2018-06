Hollande reconhece domínio 'brutal' sobre a Argélia O presidente da França, François Hollande, reconheceu nesta quinta-feira a natureza "injusta e "brutal" da ocupação francesa da Argélia por 132 anos, mas não chegou a pedir desculpas, como exigiam muitos argelinos. No segundo dia de sua visita de Estado ao país do norte da África, Hollande declarou às duas casas do Parlamento que "eu reconheço o sofrimento que o sistema colonial infligiu" ao povo argelino.